Юрист назвал причины, по которым оформление паспорта станет дороже

«Размер государственной пошлины за замену паспорта гражданина Российской Федерации варьируется в зависимости от причин его замены. Для стандартных случаев, таких как достижение 20- или 45-летнего возраста, изменение фамилии или других персональных данных, установлен размер в 300 рублей. Однако если документ был утерян, похищен или повреждён, что послекло его непригодность, пошлина возрастает до 1,5 тысяч рублей. Такое разделение обусловлено тем, что в случае утери или порчи необходимо не просто обновить данные, но и восстановить удостоверение личности, что требует дополнительных мер проверки», — рассказал Адамс.
Юрист уточнил, что есть категории граждан, которые освобождаются от уплаты госпошлины за замену паспорта. Адамс в качестве примера привел детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. Кроме того, не обязаны платить за выдачу паспорта и ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны. Юрист напомнил, что эти категории граждан освобождены от уплаты, так как государство обеспечивает им особые социальные гарантии.
Адамс добавил, что льготы распространяется и на участников спецоперации.
«В случае утраты или повреждения паспорта во время исполнения служебных обязанностей в зоне СВО, военнослужащие, добровольцы и иные лица, участвующие в операции, могут получить новый паспорт без уплаты пошлины. Аналогичные льготы распространяются и на ветеранов боевых действий, если причиной замены стало повреждение или утеря документа в ходе выполнения боевых задач», — обратил внимание юрист.
Он отметил, что от уплаты госпошлины освобождаются также граждане, потерявшие паспорт из-за чрезвычайных ситуаций, например, при пожаре, наводнении или другой катастрофе. Юрист подчеркнул, что в таких случаях гражданам необходимо предъявить документальное подтверждение от компетентных органов о наступлении ЧС и ее последствиях.
«Что касается заграничного паспорта, то здесь освобождение от госпошлины также возможно, но только в строго определённых случаях. В частности, безвозмездно получить загранпаспорт могут Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза и полные кавалеры ордена Славы. Также госпошлина не взимается с граждан, признанных россиянами в результате принятия в состав РФ новых субъектов, если на момент обращения за заграничным паспортом у них был действующий украинский загранпаспорт, выданный до 30 сентября 2022 года», — добавил Адамс.
При этом юрист уточнил, что льгота действует только при первом оформлении загранпаспорта и только на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.