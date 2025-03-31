Юрист назвал причины, по которым оформление паспорта станет дороже

«Размер государственной пошлины за замену паспорта гражданина Российской Федерации варьируется в зависимости от причин его замены. Для стандартных случаев, таких как достижение 20- или 45-летнего возраста, изменение фамилии или других персональных данных, установлен размер в 300 рублей. Однако если документ был утерян, похищен или повреждён, что послекло его непригодность, пошлина возрастает до 1,5 тысяч рублей. Такое разделение обусловлено тем, что в случае утери или порчи необходимо не просто обновить данные, но и восстановить удостоверение личности, что требует дополнительных мер проверки», — рассказал Адамс.