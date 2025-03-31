Вылетели в трубку: в России рухнули продажи смартфонов

Продажи смартфонов в РФ в I квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого рухнули более чем на 20%, рассказали опрошенные «Известиями» продавцы техники и эксперты. Это самое крупное снижение в истории российского телефонного рынка, если не считать форс-мажорного 2022 года, когда поставки техники фактически прекратились на полтора месяца, утверждают они. Падают продажи и других гаджетов. В качестве причины собеседники «Известий» называют волатильность курса рубля, а также высокую ключевую ставку ЦБ, в силу которой гражданам стало выгоднее вкладывать деньги на депозиты, а не в покупку гаджетов. Но главное — из-за ажиотажного спроса на смартфоны в 2023—2024 годах желающих купить новый гаджет стало меньше.