Вылетели в трубку: в России рухнули продажи смартфонов

Продажи смартфонов в РФ в I квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого рухнули более чем на 20%, рассказали опрошенные «Известиями» продавцы техники и эксперты. Это самое крупное снижение в истории российского телефонного рынка, если не считать форс-мажорного 2022 года, когда поставки техники фактически прекратились на полтора месяца, утверждают они. Падают продажи и других гаджетов. В качестве причины собеседники «Известий» называют волатильность курса рубля, а также высокую ключевую ставку ЦБ, в силу которой гражданам стало выгоднее вкладывать деньги на депозиты, а не в покупку гаджетов. Но главное — из-за ажиотажного спроса на смартфоны в 2023—2024 годах желающих купить новый гаджет стало меньше.
На сколько в РФ снизились продажи смартфонов
Для российских продавцов смартфонов I квартал 2025 года стал едва ли не худшим в истории — реализация этих гаджетов обрушилась более чем на 20%, рассказали опрошенные «Известиями» участники рынка. Реализация в штуках сократилась на 26% и на 25% в деньгах — до 5,5 млн устройств на сумму 139 млрд рублей, отметил источник, близкий к одной из федеральных розничных сетей.
По данным собеседника в другой розничной сети, цифры немного меньше — по предварительным данным, за тот же период продажи смартфонов на рынке России снизились на 19% в денежном и на 21% в количественном выражении.
— Всего россияне купили 5,9 млн устройств на общую сумму 150,1 млрд рублей по сравнению с 7,5 млн устройств и 186,2 млрд рублей годом ранее, — отмечает он.
Ключевыми факторами снижения продаж стали очень высокие показатели прошлого года, охлаждение потребительского спроса на фоне привлекательных процентных ставок от банков по вкладам и сокращение кредитного рынка, рассказал собеседник «Известий».
При этом средняя цена приобретаемого смартфона в РФ выросла на 2% — с 24,7 тыс. рублей до 25,2 тыс., рассказали «Известиям» в пресс-службе «М. Видео-Эльдорадо».
На маркетплейсах спрос на телефоны пока растет, но в целом рынок падает, сообщил «Известиям» представитель одного из них.
— Мы видим падение российского рынка смартфонов примерно на 15%, — отметил исполнительный директор компании diHouse Андрей Тарасов.
На Wildberries рост продаж этих гаджетов в I квартале 2025 года превысил весомые 35% в деньгах. Это связано с оперативным появлением новинок, огромным ассортиментом, отметил представитель маркетплейса.
По словам коммерческого директора «Холодильник.ру» Алексея Погудалова, за тот же период снижение объемов продаж смартфонов составляет примерно 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Схожая тенденция наблюдается и в других категориях электроники, таких как компьютеры и ноутбуки, где снижение составляет около 15%, добавил он.
В принципе падение продаж касается всей электроники, утверждает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Реализация смартфонов, по данным эксперта, рухнула почти на 25%.
— Это рекордное падение рынка, такого не было в истории — если не считать форс-мажорного 2022 года, когда поставки техники в Россию фактически прекратились примерно на полтора месяца, — утверждает он.
По оценке специалистов «Связь.ON», в I квартале продажи смартфонов в целом упали на порядка 20% в штуках, а если говорить про дорогие модели, то примерно на 30%. Это рекордное падение, не считая 2022 год, согласны в компании. Аналогичную ситуацию можно наблюдать и с портативной электроникой, и с ноутбуками и планшетами, добавили там.
Почему россияне перестали покупать смартфоны
— У сложившейся ситуации нет одной простой причины, влияет несколько факторов. Высокая ключевая ставка сокращает продажи смартфонов в кредит и стимулирует потребителей не вкладываться в покупку техники, а размещать средства на вкладах и накопительных счетах, — отметили в пресс-службе «Связь.ON». — Рост курса валют влияет на ту цену, по которой производители выводят новинки на российский рынок, а это во многих случаях на 10−15% выше, чем на аналогичные новинки в прошлые годы. И многие ждут снижения цен.
По результатам недавнего исследования компании, только 8% респондентов заявили, что хотят сменить смартфон, просто чтобы обновить его. А более популярные причины замены гаджета связаны с его поломкой или плохой работой.
По данным ритейлера, 14% респондентов пожаловались, что прежний смартфон медленно работает, ему не хватает мощности на игры и приложения, 8% отметили, что их устройствам не хватает памяти, 7% пожаловались на слабую батарею и недостаточно качественную камеру.
— Среди возможных причин можно отметить перераспределение спроса между кварталами и укрепление рубля, что вызывает у части пользователей ожидание снижения розничных цен через некоторое время. В целом по итогам всего 2025 года мы ожидаем продажи на уровне 29−30 млн штук смартфонов, — сообщил «Известиям» Андрей Тарасов из diHouse.
Нынешняя ситуация на рынке обусловлена комплексом причин, причем не только общеэкономического характера, отметили в «Мегафоне».
— Потребители активно обновляли смартфоны в 2023—2024 годах, и новый цикл смены гаджетов пока не наступил. Сказывается увеличение срока владения одним гаджетом — сейчас он может достигать 4,5 года, хотя ранее этот показатель составлял в среднем три года, — добавили в компании.
Влияет на продажи и то, что производители мобильных устройств в последние годы постоянно концентрировались на улучшении существующих характеристик своих моделей, а не на внедрении каких-то новых, прорывных технологий, отметили в компании. Поэтому у многих владельцев смартфонов нет стимула к срочной замене своих гаджетов.
Данная динамика связана с эффектом охлаждения экономики, вызванным мерами правительства по снижению потребительской активности в целях борьбы с инфляцией, отметил Алексей Погудалов из «Холодильник.ру». Смартфоны и компьютеры не относятся к товарам первой необходимости и, как правило, сразу реагируют на подобные изменения, добавил он.
— В частности, продажи смартфонов в значительной степени зависят от готовности потребителей обновлять свои устройства, даже если имеющаяся техника еще исправна. Такие покупки часто совершаются при наличии свободных средств, а не по острой необходимости, — отметил эксперт. — Кроме того, значительная доля смартфонов приобреталась в кредит. Нынешний уровень процентных ставок оказывает сдерживающее влияние на кредитование в целом, что в первую очередь сказывается на продажах смартфонов.
В «Марвел-Дистрибуции» связывают падение продаж с ростом ключевой ставки — людям выгоднее положить деньги в банк под процент, чем тратить наличные на электронику, касается это, конечно, не только смартфонов.
— Прогнозы давать сложно, но сокращение продаж в штуках точно будет год к году, — считают в компании. — Цена, скорее всего, будет или расти, или останется такой же, потому что курс рубля стал получше, но вопрос со ставкой остается.
Очевидно, что реализация гаджетов и другой электроники будет снижаться — возможно, рост произойдет во втором полугодии, прогнозирует гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Это случится, если антироссийские санкции будут в той или иной степени ослаблены и на рынок вернутся производители из недружественных стран, полагает он. Но если этого не произойдет, избежать спада по итогам всего года будет сложно, заключил эксперт.