В Германии отвергли возможность возобновления импорта российского газа

До этого в феврале Handelsblatt со ссылкой на источники в немецких правительственных и отраслевых кругах сообщила, что власти Германии обдумывают вариант «дать новую жизнь» трубопроводу «Северный поток-2». Издание сообщило, что Берлин рассматривает использование газопровода для импорта водорода из Финляндии или поставок газа из России в случае урегулирования конфликта на Украине.