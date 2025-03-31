Сложение и сочетание: россияне смогут обратиться за налоговым вычетом через банк

Оформить упрощенный налоговый вычет на медицинские и образовательные услуги совсем скоро можно будет прямо в банке, выяснили «Известия». Подобный сервис уже запускают в Т-Банке, возможность его разработки рассматривают и другие банки. Механизм позволит россиянам сэкономить на лечении и обучении, а также повысит уровень цифровизации экономики. Эксперты отмечают, что новые банковские услуги становятся все более человекоцентричными, а участники рынка стараются сделать свои продукты максимально комфортными для своих клиентов. Насколько быстро можно будет оформить налоговый вычет — в материале «Известий».
Как быстро получить налоговый вычет
Банки запускают сервисы по быстрому оформлению налоговых вычетов на лечение и образование, выяснили «Известия». Это стало возможно благодаря упрощению механизма их получения с 2025 года. Подобную услугу в следующем месяце запустят в Т-Банке, также разработку аналогичного продукта рассмотрят в Совкомбанке.
Налоговый вычет — это сумма, которую может вернуть любой гражданин РФ из своего уплаченного налога на доходы физлиц (НДФЛ) за некоторые виды трат. Это могут быть расходы на медицинские (например, добровольное медицинское страхование, лечение или пребывание в стационаре) и образовательные услуги (например, онлайн-курсы, автошкола, частный детский сад, музыкальную школу).
— К вычету доступны траты до 150 тысяч рублей в год. Из них клиенту вернется 13%, то есть максимум 19,5 тысяч рублей, — пояснил экономист Андрей Бархота.
До 2025-го процесс оформления вычета был довольно сложным и подразумевал сбор подтверждающих документов, справки о доходах 3-НДФЛ и оформление деклараций, пояснил Андрей Бархота. Бюрократические барьеры делали механизм менее доступным для россиян — сложность процедуры могла отталкивать человека от получения льготы, даже если человек знал о праве на нее.
Налоговые вычеты, связанные с лечением и образованием, пользуются большой популярностью у населения, уточнил Андрей Бархота. Их размер относительно небольшой, но получать их можно каждый год. Для сравнения, вычет при покупке жилья может достигать нескольких сот тысяч рублей, но получить его можно только раз в жизни.
С начала года заработал упрощенный порядок оформления налоговых вычетов. Чтобы подтвердить расходы, клиенту достаточно заполнить заявления на вычет в организациях, где он получал услуги. На основании этих документов налоговая сама формирует заявление на вычет в личном кабинете налогоплательщика, которое клиенту остается только подписать. Благодаря автоматизации процесса срок проверки со стороны ФНС сокращается с трех месяцев до периода от одного месяца до нескольких дней.
Какие банки упростят оформление налоговых вычетов
На основе упрощенного механизма получения налоговых вычетов Т-Банк запускает онлайн-сервис, который еще больше упростит этот процесс, сообщили в пресс-службе организации. Это позволит объединить в приложении банка все подходящие под вычет траты и освободит клиентов от большинства действий с документами.
— Сбор документов и заполнение налоговых деклараций не самое увлекательное занятие — из-за этого многие граждане даже не пробуют оформить социальный налоговый вычет. Наш новый сервис повысит доступность этого механизма для граждан, — отметил вице-президент по внедрению инновационных государственных технологий и сервисов Т-Банка Иван Зимин.
Процесс получения льготы будет проходить почти без участия клиента, уточнили в пресс-службе Т-Банка. Пользователь может увидеть все подходящие для вычета траты в мобильном приложении, а затем в один клик подать общее заявление на оформление справки для налоговой. Затем банк сам запросит нужные документы и отправит в ФНС. Клиенту останется только подписать предзаполненную декларацию в личном кабинете на сайте налоговой.
Клиенты финансовой организации могут получить налоговые вычеты за траты на медицинские услуги в клиниках К+31 и Бюро 32, а также на онлайн-образование в Skillbox и обучение в Центральном университете Т-Банка. Ожидается дальнейшее расширение списка партнеров сервиса, добавятся также компании, предоставляющие спортивно-оздоровительные услуги.
Совкомбанк также рассматривает возможность внедрения такого сервиса в среднесрочной перспективе, сообщили в пресс-службе организации.
— Прогрессивные игроки стремятся предоставлять удобные сервисы. Это следующий эволюционный этап развития банков — сейчас для них важно делать максимально человекоцентричные услуги, — отметил зампред правления банка Дом.рф Николай Козак.
Помимо того, ВТБ уже реализует сервис онлайн-оформления налогового вычета на жилье и ипотеку, сообщили в пресс-службе банка. Подача документов происходит дистанционно, за счет чего процесс ускоряется втрое. За прошлый год пользователи услуги смогли вернуть на свои счета 8,5 млрд рублей.
Сращивание социальных и банковских сервисов в единую цифровую экосистему может быть очень востребовано пользователями, так как это очень экономит время и усилия граждан, пояснили в Совкомбанке. Такое технологическое решение — это формат, который должен масштабироваться на рынке.
Как развитие банковских сервисов влияет на экономику
Простые и доступные налоговые вычеты позволяют эффективно выполнять функцию социальной поддержки при минимальных затратах государства, уточнил МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам Президентской академии Алексей Войлуков. По его словам, дополнительное упрощение клиентского пути позволит усилить господдержку в важных для государства сферах образования и здравоохранения.
— Благодаря таким сервисам большее число людей сможет воспользоваться услугой, — уточнил Алексей Войлуков.
Цифровая трансформация российской экономики также очень важна для ускорения всех расчетных процессов в государстве, подчеркнул аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Она снижает госзатраты на администрирование, а также стимулирует россиян к легализации доходов.
— Налоговые органы давно стремились достичь вершины цифровизации — интегрироваться с банковскими приложениями. Это даст им возможность еще лучше отслеживать движения доходов и расходов у граждан, что повысит эффективность налоговой системы, — пояснил Андрей Бархота.
Внедрение банками упрощенных сервисов по оформлению налоговых вычетов — это стратегически выгодное решение, которое принесет организации много доходов, отметил Владимир Чернов. Благодаря этому банки будут совершать кросс-продажи своих других продуктов и увеличивать свою прибыль. Также клиенты реже уходят к конкурентам, если их банк предоставляет им бесшовные и удобные механизмы управления благосостоянием.