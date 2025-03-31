Сложение и сочетание: россияне смогут обратиться за налоговым вычетом через банк

Оформить упрощенный налоговый вычет на медицинские и образовательные услуги совсем скоро можно будет прямо в банке, выяснили «Известия». Подобный сервис уже запускают в Т-Банке, возможность его разработки рассматривают и другие банки. Механизм позволит россиянам сэкономить на лечении и обучении, а также повысит уровень цифровизации экономики. Эксперты отмечают, что новые банковские услуги становятся все более человекоцентричными, а участники рынка стараются сделать свои продукты максимально комфортными для своих клиентов. Насколько быстро можно будет оформить налоговый вычет — в материале «Известий».