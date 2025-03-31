Роструд зафиксировал рост обращений в связи с долгами по зарплате

Объем просроченной задолженности организаций по зарплате (кроме субъектов малого и среднего предпринимательства) в 2024 году вырос на 43,5%, сообщал Росстат. В номинальном выражении по состоянию на 1 января он составил 508 млн руб. — менее 1% месячного фонда заработной платы работников наблюдаемых видов экономической деятельности, уточняли в статслужбе. В отраслевом разрезе наиболее сильный прирост задолженности произошел в строительстве (в 13 раз), производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (в 3,3 раза), а также в транспорте (+56%). В феврале 2025 года рост ускорился: по состоянию на конец месяца просроченная задолженность составила 1,2 млрд руб., что в 2,3 раза больше, чем в аналогичный период годом ранее.