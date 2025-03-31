Рынки выжидают, окажется ли угроза Трампа ввести пошлины на российскую нефть блефом

Как говорится в материале агентства, неожиданное предложение Трампа ввести для любой страны, покупающей российскую нефть, тариф в размере от 25% до 50% было бы значимым для нефтяных рынков, если бы оно было облечено в форму указа, однако аналитики и трейдеры сомневаются, что последняя угроза президента была серьезной.
По данным Reuters, в понедельник цены на нефть снизились, при этом более активные фьючерсы на нефть марки Brent на июнь подешевели на 0,2% до 72,59 доллара за баррель к 00:28 по Гринвичу, а нефть марки WTI подешевела на 0,3% до 69,18 доллара за баррель.
Китай и Индия являются основными покупателями российской нефти, и их молчаливое согласие будет иметь решающее значение для того, чтобы любой пакет вторичных санкций серьёзно повлиял на экспорт, говорится в материале агентства.
Недавние санкции США против Москвы привели к тому, что китайские государственные нефтяные компании отказались от российской нефти. Sinopec и Zhenhua Oil прекратили закупки, а две другие компании сократили объёмы поставок, оценивая их соответствие требованиям, передает Reuters.
Однако в понедельник утром несколько китайских трейдеров не испугались последней угрозы. Трое из них, с которыми побеседовало агентство Reuters, сказали, что постоянство угроз Трампа снижает серьезность восприятия его заявлений.
«Мы все беспомощны, цены на нефть не реагируют, — прокомментировал в интервью агентству текущую ситуацию один из трейдеров на условиях анонимности. — Больше нет смысла слушать Трампа».
«Трудно сказать, каким будет эффект, поскольку Трамп всегда блефует, его словам перестали верить», — добавил другой.
По словам аналитиков, если тарифы станут серьезной угрозой, рынки будут следить за тем, насколько строго будет применяться эта политика и увеличит ли ОПЕК добычу нефти, чтобы компенсировать любое снижение российского экспорта.