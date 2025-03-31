Рынки выжидают, окажется ли угроза Трампа ввести пошлины на российскую нефть блефом

Как говорится в материале агентства, неожиданное предложение Трампа ввести для любой страны, покупающей российскую нефть, тариф в размере от 25% до 50% было бы значимым для нефтяных рынков, если бы оно было облечено в форму указа, однако аналитики и трейдеры сомневаются, что последняя угроза президента была серьезной.