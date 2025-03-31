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Рынки выжидают, окажется ли угроза Трампа ввести пошлины на российскую нефть блефом

Нефтяные рынки в понедельник проигнорировали угрозу президента США Дональда Трампа ввести пошлины для покупателей российской нефти, поскольку эффект шока от шквала угроз со стороны Белого дома начинает утрачивать силу по мере привыкания трейдеров, передает Reuters.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Источник: Chi Shiyong/VCG/TASS
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Как говорится в материале агентства, неожиданное предложение Трампа ввести для любой страны, покупающей российскую нефть, тариф в размере от 25% до 50% было бы значимым для нефтяных рынков, если бы оно было облечено в форму указа, однако аналитики и трейдеры сомневаются, что последняя угроза президента была серьезной.

По данным Reuters, в понедельник цены на нефть снизились, при этом более активные фьючерсы на нефть марки Brent на июнь подешевели на 0,2% до 72,59 доллара за баррель к 00:28 по Гринвичу, а нефть марки WTI подешевела на 0,3% до 69,18 доллара за баррель.

Китай и Индия являются основными покупателями российской нефти, и их молчаливое согласие будет иметь решающее значение для того, чтобы любой пакет вторичных санкций серьёзно повлиял на экспорт, говорится в материале агентства.

Недавние санкции США против Москвы привели к тому, что китайские государственные нефтяные компании отказались от российской нефти. Sinopec и Zhenhua Oil прекратили закупки, а две другие компании сократили объёмы поставок, оценивая их соответствие требованиям, передает Reuters.

Однако в понедельник утром несколько китайских трейдеров не испугались последней угрозы. Трое из них, с которыми побеседовало агентство Reuters, сказали, что постоянство угроз Трампа снижает серьезность восприятия его заявлений.

«Мы все беспомощны, цены на нефть не реагируют, — прокомментировал в интервью агентству текущую ситуацию один из трейдеров на условиях анонимности. — Больше нет смысла слушать Трампа».

«Трудно сказать, каким будет эффект, поскольку Трамп всегда блефует, его словам перестали верить», — добавил другой.

По словам аналитиков, если тарифы станут серьезной угрозой, рынки будут следить за тем, насколько строго будет применяться эта политика и увеличит ли ОПЕК добычу нефти, чтобы компенсировать любое снижение российского экспорта.