Правительство выступило против ограничения полномочий ЦБ

Оба законопроекта были внесены в Госдуму в конце 2024 года и находятся на стадии предварительного рассмотрения. В частности, один из законопроектов подготовлен группой депутатов, в том числе главой фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергеем Мироновым. Законопроект предлагает предоставить группе депутатов численностью не менее одной пятой от числа всех депутатов нижней палаты парламента право направлять в адрес президента обращение о целесообразности досрочного освобождения от должности главы ЦБ.