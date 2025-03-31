Новый владелец бывшего чешского страховщика в России сменил его название

В ноябре 2024 года чешская группа PPF продала 100% акций «PPF Страхование жизни» инвестиционной группе Inweasta. Сделка была одобрена Банком России и подкомиссией по иностранным инвестициям, ее стоимость не раскрывалась. Inweasta — международная группа компаний, созданная в 2022 году экс-руководителем компании «А1» Андреем Елинсоном. Офисы Inweasta открыты в Дубае, Гонконге, Стамбуле и Вене. Компания реализует проекты в 12 странах и управляет активами на сумму более $1 млрд. Она специализируется на инвестициях, разрешении трансграничных споров, финансировании судебных разбирательств и управлении проблемными активами.