Немецкий оператор duty free вышел из бизнеса в Шереметьево и Домодедово

Весной 2022 года отрасль оказалась в «критическом положении»: владельцы аэропортов попросили правительство разрешить им продавать товары без пошлин пассажирам внутренних авиалиний. Эта мера так и не была введена, но летом 2022 года Госдума разрешила продавать товары duty free на вылетах из России в страны ЕАЭС (Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию). Некоторым компаниям эта мера помогла: так, оператор RegStaer в московском аэропорту Внуково увеличил выручку на 33% по итогам 2022 года, а в петербургском Пулково он же показал рост на 29,6%. Помимо вылетающих в ЕАЭС пассажиров на рост доходов RegStaer повлияла замена товаров ушедших из России брендов, а также экономия на униформе и тренингах для персонала. А в 2023 году некоторые магазины duty free смогли нарастить доходы благодаря росту числа международных рейсов из региональных аэропортов, а также возвращению в Россию китайских туристов — например, так было в аэропорту Владивостока. Но глобально рынок беспошлинной торговли в России продолжал испытывать на себе последствия сокращения международных рейсов и туристического пассажиропотока, объясняли в Российском союзе туриндустрии: если раньше доля международных перелетов в среднем составляла 40%, то в 2023 году она составляла лишь 20%.