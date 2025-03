Немецкий оператор duty free вышел из бизнеса в Шереметьево и Домодедово

В аэропорту Домодедово представлены два оператора беспошлинной торговли — ООО «Трэвел Ритейл Домодедово» и RegStaer (генеральный партнер и совладелец части активов этой компании — швейцарский оператор магазинов duty free Avolta, ранее называвшийся Dufry), уточнили РБК в пресс-службе воздушной гавани. В международном секторе аэропорта «Трэвел Ритейл Домодедово» управляет основным магазином duty free формата walk through площадью 4,5 тыс. кв. м — самым большим в России, тремя примыкающими к нему магазинами-бутиками Belle You, Underwear и Kids, а также тремя торговыми точками формата Last Minute Shop площадью от 93 до 165 кв. м в непосредственной близости от гейтов, перечисляет представитель аэропорта. Кроме магазинов беспошлинной торговли компания развивает в аэропорту и точки формата duty paid (в стоимость этих товаров уже включены НДС, акцизы и другие сборы, предусмотренные российским налоговым законодательством). В секторе внутренних воздушных линий ретейлер оперирует тремя магазинами duty paid общей площадью 177 кв. м.