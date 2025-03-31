Масштабное повышение пенсий в апреле: кому и на сколько проиндексируют

С 1 апреля 2025 года в России запланирована индексация социальных пенсий, их размер увеличится на 14,75%. Социальная пенсия предназначена для россиян, которые не обладают необходимым трудовым стажем или достаточным количеством накопленных пенсионных баллов, для инвалидов или потерявших кормильца граждан. Подробности масштабного повышения — в материале «Известий».
Кому проиндексируют пенсию с 1 апреля 2025 года: полный список
Социальная пенсия — это форма государственной поддержки для граждан, имеющих ограниченную или полную нетрудоспособность и постоянно проживающих в России, она индексируется ежегодно 1 апреля. Финансирование социальной пенсии осуществляется из федерального бюджета. Мера помощи назначается по разным основаниям, в числе которых — возраст, инвалидность и потеря кормильца.
В 2025 году минимальный возраст выхода на социальную пенсию составит 63 года для женщин и 68 лет для мужчин. В будущем возрастные границы будут постепенно повышаться: в 2026 году — до 64 и 69 лет, а к 2028 году социальную пенсию смогут получать женщины с 65 лет, а мужчины — с 70 лет.
Дополнительно право на выплату имеют родители и супруги военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей. Для назначения пенсии необходимо предоставить в СФР подтверждающие документы: свидетельство о браке, паспорт и заключение медико-социальной экспертизы.
Иностранные граждане с видом на жительство в России также могут рассчитывать на эту выплату, если прожили в стране не менее 15 лет и достигли установленного возраста.
Кроме того, дети имеют право на пенсию по потере кормильца до 18 лет, а при очном обучении выплаты продлеваются до 23 лет.
Повышение социальной пенсии в апреле: что это такое, на сколько
С 1 апреля 2025 года в России запланирована индексация социальных пенсий. Повышение затронет около 4,2 млн граждан. Среди них пожилые люди, не имеющие достаточного трудового стажа для выплаты страховой пенсии, дети-инвалиды и инвалиды детства, а также граждане, потерявшие кормильца.
В ноябре 2024 года президент РФ Владимир Путин утвердил закон о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования на 2025−2027 годы. В соответствии с этим документом, социальные пенсии в 2025 году повысят на 14,75%. На реализацию индексации в федеральном бюджете выделено 825 млрд рублей.
В 2025 году социальная пенсия по потере кормильца составит 8824 рубля, социальная пенсия детям-сиротам (потерявшим обоих родителей) с учетом индексации составит 17 648 рублей. Выплата детям-инвалидам повысится до 21 177 рублей. Инвалиды первой, второй и третьей группы получат повышение до 17 648, 8824 и 7500 рублей соответственно.
Ключевое различие между социальной и страховой пенсиями заключается в источниках их финансирования. Социальные выплаты покрываются за счет средств государственного бюджета, при этом страховая выплата складывается из пенсионных отчислений работающих граждан. Кроме того, на законодательном уровне установлено, что размер социальной выплаты не может быть ниже установленного прожиточного минимума в регионе.
Социальная пенсия назначается с первого дня месяца, в котором гражданином было подано заявление, если он отвечает необходимым критериям. При этом выплата является бессрочной, а ее предоставление регулируется Федеральным законом № 166 от 15 декабря 2001 года.
Увеличение государственной пенсии в апреле: что это такое, на сколько
Государственная пенсия в России представляет собой регулярную денежную выплату, направленную на материальную поддержку отдельных категорий граждан. Она компенсирует утраченный заработок или обеспечивает средствами к существованию и выплачивается на основании Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». Финансирование данной пенсии осуществляется из федерального бюджета.
Для пенсионеров базовый прожиточный минимум в 2025 году определен в размере 15 250 рублей. Если пенсионное пособие гражданина меньше, ему положена доплата.
К государственным пенсиям, помимо социальной, относится пенсия за выслугу лет, выплачиваемая государственным служащим при достижении определенного рабочего стажа. Пенсия по старости также относится к числу государственных и предоставляется россиянам при достижении установленного законодательством возраста. К государственным пенсиям также относятся пенсии по инвалидности, по потере кормильца и социальная.
Ключевое отличие государственной социальной пенсии от страховой заключается в том, что ее размер устанавливается в зависимости от категории получателя и не требует наличия страхового стажа. В то время как страховая пенсия формируется за счет пенсионных взносов граждан, государственная выплата полностью финансируется из бюджета страны.
Индексация пенсий в 2025 и 2026 годах: когда, кому, сумма
В 2026 году социальные пенсии будут проиндексированы на 4,5%, а в 2027 году — на 4%. Для реализации в федеральном бюджете предусмотрено 895 млрд рублей на 2026 год и 950 млрд рублей на 2027 год. После индексации, запланированной на 1 апреля 2025 года, размер социальной пенсии достигнет 15 456 рублей.
Кроме того, в 2026 году в России будет введена новая система индексации страховых пенсий, которая пройдет в два этапа. Премьер-министр Михаил Мишустин уточнил, что с 1 февраля ежегодное повышение будет учитывать уровень инфляции за предыдущий год, а с 1 апреля — основываться на росте доходов Страхового фонда.