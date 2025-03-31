Масштабное повышение пенсий в апреле: кому и на сколько проиндексируют

В 2025 году минимальный возраст выхода на социальную пенсию составит 63 года для женщин и 68 лет для мужчин. В будущем возрастные границы будут постепенно повышаться: в 2026 году — до 64 и 69 лет, а к 2028 году социальную пенсию смогут получать женщины с 65 лет, а мужчины — с 70 лет.