Казахстан запланировал снова ужесточить выдачу карт нерезидентам

Казахстан намерен ввести дополнительные условия в отношении выдачи банковских карт нерезидентам, сообщает КазТАГ со ссылкой на соответствующий проект.
Среди потенциальных дополнительных мер:
- ужесточение банками контроля в отношении «высокорисковых клиентов-нерезидентов» Казахстана, «в том числе, в части запрета на установление деловых отношений, выпуск и перевыпуск карт дистанционным способом или через представителя»;
- проведение двухфакторной идентификации клиента с применением биометрии по фото паспорта;
- контроль критерия «одна платежная карточка в одни руки»;
- проверка законности нахождения на территории республики;
- усиленный мониторинг входящих и исходящих транзакций в первые три месяца с момента выпуска и перевыпуска карты.
Также в Казахстане намерены ввести требования для банков в части дистанционного обслуживания клиентов, а также усилить мониторинг в отношении клиентов, которых могут привлечь к дропперским схемам. В целом поправки направлены на то, чтобы пресечь или хотя бы минимизировать противоправные действия и дропперство — незаконный оборот наркотиков, деятельность финансовых пирамид, онлайн-казино, отметили разработчики.
С начала года в Казахстане уже была ужесточена выдача банковских карт нерезидентам. Срок их действия сократили до 12 месяцев. Это правило не касается карт, выпущенных для предпринимателей, дипломатических работников и инвесторов.
Кроме того, банкам предписали оценивать риски отмывания денежных средств и финансирования терроризма держателями более пяти карт в одном банке и держателей карт, выпущенных тремя банками при условии, что в каждом из банков оформлено более трех карт.
Партнер Digital & Analogue Partners Юрий Борисов отметил в разговоре с РБК, что «усиление проверок и сокращение срока действия карт могут увеличить операционные расходы банков, что потенциально снижает их заинтересованность в обслуживании нерезидентов».