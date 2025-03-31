Казахстан запланировал снова ужесточить выдачу карт нерезидентам

Также в Казахстане намерены ввести требования для банков в части дистанционного обслуживания клиентов, а также усилить мониторинг в отношении клиентов, которых могут привлечь к дропперским схемам. В целом поправки направлены на то, чтобы пресечь или хотя бы минимизировать противоправные действия и дропперство — незаконный оборот наркотиков, деятельность финансовых пирамид, онлайн-казино, отметили разработчики.