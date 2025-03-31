Индекс Мосбиржи, акции «Газпрома» и отчет «Мать и дитя»: дайджест

Индекс Мосбиржи
По итогам торгов 28 марта индекс Мосбиржи потерял 1,89%, до 3025,65 пункта. Индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней и утренней сессиях, завершил пятницу ниже — на отметке 3006,83 пункта, потеряв 1,94%. Долларовый индекс РТС по итогам основной торговой сессии упал на 1,71%, до 1139,02 пункта.
На утренней сессии 31 марта IMOEX2 теряет 0,65%, до 2987,18 пункта по данным на 8:54 мск. На минимуме индикатор снижался на 2,88%, до 2920,17 пункта.
Российский рынок акций упал ниже отметки 3000 пунктов впервые с 11 февраля.
«Рынок резко вернулся на исходные февраля, до начала переговорного процесса России и США — геополитический фактор курса акций обострился, ожидания быстрого урегулирования конфликта не оправдались, слышны очередные угрозы санкций. Монетарный курс ЦБ по-прежнему жесткий — длительное удержание высокой ключевой ставки давит на прибыльность корпораций», — отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.
Давление на рынок утром оказала угроза президента США Дональда Трампа ввести ограничения на экспорт нефти из России, если Москва не договорится с Киевом о прекращении огня.
Среди негативных новостей, поступивших на прошлой неделе, также атака на газораспределительную станцию в Курской области и оценка сенатором Григорием Карасиным последних переговоров с США как «не очень результативных».
Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова тоже считает, что отсутствие обнадеживающих геополитических и монетарных драйверов может на этой неделе привести рынок акций в район 2900 пунктов. «Снижение может продолжаться до тех пор, пока инвесторы вновь не обретут надежду на скорое заключение мирного соглашения или снижение ключевой ставки ЦБ РФ», — говорит Кожухова.
По мнению руководителя направления информационно-аналитического контента «Альфа- Инвестиции» Василия Карпунина, ближайшие значимые уровни поддержки рынка акций сместились в район 2860−2900 пунктов.
Ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева отмечает, что от пиковых значений первого квартала индекс Мосбиржи потерял более 10%, что соответствует началу коррекции на фондовом рынке.
Тем не менее, пока рано говорить о рыночном спаде, так как с начала года индекс Мосбиржи по-прежнему демонстрирует положительную динамику, пишет аналитик. Она полагает, что рыночная коррекция будет благоприятна для продолжения роста индексов в среднесрочной перспективе.
Акции «Газпрома»
Акции «Газпрома» обвалились на 6,33% по итогам торгов в пятницу, 28 марта, составив ₽145,43 за бумагу.
Cнижение котировок газового концерна наблюдалось на фоне заявлений Минобороны о том, что ВСУ нанесли удар по газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области, после чего объект фактически перестал существовать.
«Акции очень чувствительны к фактору геополитики, и на фоне резко изменившегося сентимента они быстро теряют в цене», — отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.
Газоизмерительная станция «Суджа» — это объект энергетической инфраструктуры, через который ранее осуществлялась прокачка более 40 млн кубометров газа в сутки европейским странам-потребителям. «Инвесторы расценивают это событие как сигнал о снижении потенциальных объемов поставок газа в ЕС в случае улучшения отношений РФ и ЕС и возобновления транзита», — пишут эксперты «Альфа-Инвестиций».
В БКС полагают, что уничтожение ГИС не особо важный момент даже для тех, кто надеялся на восстановление транзита через Украину. «Критически важными в транспортировке являются компрессоры для создания давления, а их на ГИС не было. Трубы можно восстановить очень быстро, это вопрос недель», — подчеркнули эксперты.
Утром 31 марта котировки «Газпрома» продолжили падать, на минимуме потеряв 3,39%, до ₽140,5 за акцию. К 8:27 мск снижение замедлилось до 2,61%, а акции торговались на уровне ₽141,63.
Отчетность «Мать и дитя»
В понедельник, 31 марта, «МД Медикал Груп», которая управляет сетью частных медицинских клиник «Мать и дитя», опубликует отчетность по МСФО за 2024 год.
Аналитики «БКС Мир инвестиций» ожидают, что компания покажет неплохие результаты. «Прогнозируем увеличение всех основных показателей, несмотря на давление со стороны затрат на персонал», — пишут эксперты.
Компания уже сообщила о хорошем росте выручки в четвертом квартале и втором полугодии — на 14% и 17% соответственно к аналогичному периоду предыдущего года. Повышение показателя произошло за счет увеличения среднего чека, открытия и покупки новых клиник, а также постепенного роста заполняемости госпиталей, открытых в последние годы.
В БКС ожидают, что EBITDA во втором полугодии отстала от выручки из-за более быстрого увеличения расходов на персонал, а рентабельность по EBITDA снизилась. Тем не менее в брокере прогнозируют, что скорректированная EBITDA выросла на 9% к аналогичному периоду предыдущего года, до ₽5,57 млрд. Рентабельность по скорректированной EBITDA составила 32,1% против 34,6% годом ранее.
Чистая прибыль, согласно прогнозу БКС, выросла на 10%на фоне роста EBITDA и чистых процентных доходов, до ₽4,8 млрд.
У аналитиков «БКС Мир инвестиций» нейтральный взгляд на акции «Мать и дитя», учитывая текущий уровень процентных ставок и мультипликатор Р/Е на уровне 7,8х.
Тем не менее, в брокере ждут, что в ближайшие годы компания продолжит активно открывать новые клиники и госпитали, что будет способствовать росту выручки и прибыли. Замедление роста экономики может сдерживать выручку, но, если настроения потребителей существенно не изменяется, это вряд ли сильно повлияет на бизнес компании. Целевая цена — ₽1300 на акцию, потенциал роста — более 23%.
Аналитики Альфа-Банка ожидают, что по итогам 2024 года скорректированная EBITDA увеличится на 17%, до ₽10,5 млрд, рентабельность по EBITDA составил 31,7%. Прогноз банка по скорректированной чистой прибыли — рост на 22%, до ₽9,3 млрд.
Курсы валют
Публикуем наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:40 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК.
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Живаго Банк (ст. м. «Красносельская»): купить доллары можно по ₽85, продать — по ₽84,35;
- банк «Металлург» (ст. м. «Профсоюзная»): купить доллары можно по ₽85,7, продать — по ₽82.
Самые дешевые евро:
- Камкомбанк (ст. м. «Деловой центр»): купить евро можно по ₽92,86, продать — по ₽94,22;
- Ак Барс Банк: (ст. м. «Сухаревская»): купить евро можно по ₽91,8, продать — по ₽93,2.
Корпоративные события
«ЭЛ5-Энерго». Результаты за 2024 год по МСФО. Кроме того, совет директоров примет решение по дивидендам за прошлый год.
Whoosh. Результаты за 2024 год по МСФО.
«ФСК Россети». Совет директоров утвердит стратегию развития на период до 2030 года.
Другие важные события
Первый день приема заявок от эмитентов для участия в программе создания акционерной стоимости публичных компаний, организованной Мосбиржей с ЦБ.
Европа перешла на летнее время, разница во времени Москвы с большинством европейских стран теперь не два часа, а час.
Турция: торги не проводятся в связи с празднованием Ид аль-Фитр.
Индия: торги не проводятся в связи с празднованием Ид аль-Фитр.
Германия: розничные продажи в феврале — 9:00 мск.
Германия: индекс потребительских цен в марте — 15:00 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 3025,65 (-1,89%).
Индекс РТС: 1139,02 (-1,71%).
S&P 500: 5580,94 (-1,97%).
Dow Jones Industrial Average: 41 583,9 (-1,69%).
NASDAQ Composite: 17 322,99 (-2,7%).