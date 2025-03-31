Индекс Мосбиржи, акции «Газпрома» и отчет «Мать и дитя»: дайджест

В БКС полагают, что уничтожение ГИС не особо важный момент даже для тех, кто надеялся на восстановление транзита через Украину. «Критически важными в транспортировке являются компрессоры для создания давления, а их на ГИС не было. Трубы можно восстановить очень быстро, это вопрос недель», — подчеркнули эксперты.