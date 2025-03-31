Цена нефти марки Brent поднялась выше 75 долларов за баррель

По состоянию на 19.51 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 3,05% — до 74,98 доллара за баррель, минутами ранее показатель впервые с 25 февраля поднимался выше отметки в 75 долларов. Майские фьючерсы на WTI дорожали на 3,52% — до 71,79 доллара.