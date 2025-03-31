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Цена нефти марки Brent поднялась выше 75 долларов за баррель

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Мировые цены на нефть ускорили рост до 3−3,5%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с конца февраля поднялась выше 75 долларов, следует из данных торгов.

Источник: © РИА Новости

По состоянию на 19.51 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 3,05% — до 74,98 доллара за баррель, минутами ранее показатель впервые с 25 февраля поднимался выше отметки в 75 долларов. Майские фьючерсы на WTI дорожали на 3,52% — до 71,79 доллара.