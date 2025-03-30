Юрист напомнил о риске получить штраф с 1 апреля за иностранные права

Автоюрист Лев Воропаев 17 марта рассказал о рисках при регистрации чужого автомобиля на себя. Так, если водитель, попавший в ДТП, не имеет действующего полиса ОСАГО, в 70−80% случаев суды возлагают всю материальную ответственность на собственника автомобиля. Также собственнику придется оспаривать каждый штраф за нарушение ПДД с камер фиксации, если реальный хозяин транспорта его их не оплатит.