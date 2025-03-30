Юрист напомнил о риске получить штраф с 1 апреля за иностранные права

Юрист уточнил, что, согласно внесенным в 2023 году изменениям в федеральный закон о безопасности дорожного движения, иностранцы, получившие ВНЖ или гражданство РФ до 1 апреля 2024 года, обязаны заменить водительские права других стран на российские.
По словам Хаминского, по закону с 1 апреля 2025 года управление транспортным средством с иностранными правами будет считаться административным правонарушением, штраф за который составит до 15 тыс. рублей.
«Для замены прав необходимо будет сдавать экзамены. При этом для замены прав по категориям А и B достаточно будет сдать только теорию. А для замены прав по категориям C и D необходимо будет пройти обучение в автошколе, сдав и теорию, и вождение», — пояснил эксперт.
Автоюрист Лев Воропаев 17 марта рассказал о рисках при регистрации чужого автомобиля на себя. Так, если водитель, попавший в ДТП, не имеет действующего полиса ОСАГО, в 70−80% случаев суды возлагают всю материальную ответственность на собственника автомобиля. Также собственнику придется оспаривать каждый штраф за нарушение ПДД с камер фиксации, если реальный хозяин транспорта его их не оплатит.