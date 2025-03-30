ВАРПЭ сообщила о росте вылова рыбы в Черном море

«Добыча идет хорошо: 12 тысяч тонн наши рыбаки добыли к середине марта, это почти на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но в Черном море мы добываем в целом небольшие объемы в разрезе страны — менее 1% от общего вылова», — рассказал Зверев, напомнив, что добыча ведется вдали от береговой линии.
Говоря о ситуации в Черном море после ЧП в Керченском проливе, он отметил, что ассоциация находится в контакте с Роспотребнадзором, который не допускает на российский рынок поставок опасной рыбопродукции. Кроме того, рыбаки передают в лаборатории все уловы для проверки.
Президент ВАРПЭ уточнил, что основной вылов приходится на Дальний Восток, где добывается две трети всего вылова. На втором месте — Северный бассейн. Остальное — внутренние водоемы, конвенционные районы Мирового океана, исключительные экономические зоны других государств.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы «Волгонефти-239» был завершен, вывезены последние ее конструкции с мыса Панагия. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС.