В России вырос средний возраст автомобилей

Интересно, что, объясняя причину отсутствия машины, домохозяйства стали реже называть нехватку денег и чаще ссылаться на другие основания. Если в 2022 году денег на автомобиль не было у 50,1% семей, то теперь таких 47,4%. При этом на неденежные причины указывают уже 43,4% против 40,6%.