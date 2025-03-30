В России вырос средний возраст автомобилей

Исследование проходит с периодичностью один раз в два года и охватом 60 тысяч домохозяйств, основано на выборочном опросе представителей различных групп и слоев населения, проживающих во всех субъектах России. Предыдущее прошло в 2022 году.
Согласно данным статслужбы, средний возраст собственных или арендованных автомобилей российских домохозяйств в 2024 году составил 11,5 лет против 7,1 года в предыдущем обследовании. В 2020 году показатель находился на уровне 8,4 года, в 2018 году — 10 лет.
В целом в 2024 году снизилось количество семей, имеющих в своем распоряжении автомобиль, — до 49,3% с 49,6%. Несмотря на это, их все еще больше, чем в 2020 и 2018 годах.
Интересно, что, объясняя причину отсутствия машины, домохозяйства стали реже называть нехватку денег и чаще ссылаться на другие основания. Если в 2022 году денег на автомобиль не было у 50,1% семей, то теперь таких 47,4%. При этом на неденежные причины указывают уже 43,4% против 40,6%.