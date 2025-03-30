В АТОР рассказали о снижении спроса на Стамбул в качестве стыковочного хаба

«Идет снижение спроса в Стамбул на лето со стороны россиян, но не из-за беспорядков, а потому что как хаб и стыковочное место, Стамбул раньше был привлекательнее по цене и по времени стыковки. А сейчас выстрелило много других направлений, в их числе Баку, Арабские Эмираты. Стыковка в этих странах составляет всего час-два. Плюс лететь через них дешевле», — рассказала Ломидзе.
Говоря о том, как отразились на спросе на путевки в Стамбул протесты, глава ассоциации заявила, что туроператоры не фиксируют аннуляций купленных туров. «Те, кто уже там или те, кто купил туры, не отказываются от поездки и не просят перенести даты», — пояснила она.
При этом Ломидзе подчеркнула, что есть небольшое замедление продаж новых туров в Стамбул — на 5% от недели к неделе. «Что касается дальнейших продаж, то все напрямую зависит от того, как будут дальше развиваться события», — пояснила она.
«Пока туристы, которые находятся там, не чувствуют опасности. Все программы построены таким образом, чтобы не посещать опасных мест. И туристов в отелях предупреждают, в каких местах большие скопления», — добавила она.
Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу продолжаются с 19 марта в Стамбуле и ряде других городов, несмотря на введенный властями запрет на любые митинги и демонстрации. В среду оппозиционер Нури Аслан был избран исполняющим обязанности мэра Стамбула.