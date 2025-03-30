В АТОР рассказали о снижении спроса на Стамбул в качестве стыковочного хаба

«Идет снижение спроса в Стамбул на лето со стороны россиян, но не из-за беспорядков, а потому что как хаб и стыковочное место, Стамбул раньше был привлекательнее по цене и по времени стыковки. А сейчас выстрелило много других направлений, в их числе Баку, Арабские Эмираты. Стыковка в этих странах составляет всего час-два. Плюс лететь через них дешевле», — рассказала Ломидзе.