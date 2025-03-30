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США запретили Eni получать оплату через поставки нефти от PDVSA

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Итальянская нефтегазовая группа Eni подтвердила, что власти США уведомили ее о том, что ей больше не будет разрешено получать оплату путем поставок нефти со стороны венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA за производство газа в Венесуэле.

Источник: AP 2024

«Eni подтверждает, что была уведомлена о том, что власти США больше не позволят, чтобы производство газа компанией (в Венесуэле — ред.) оплачивалось путем поставок нефти со стороны PDVSA. Eni продолжает прозрачное взаимодействие с властями США по этому вопросу для выявления возможностей с целью обеспечения того, чтобы не попавшие под санкции поставки газа, необходимого для населения, могли быть оплачены PDVSA. Eni всегда работает при полном соблюдении международного режима санкций», — говорится в заявлении компании.

Президент США Дональд Трамп 24 марта заявил, что со 2 апреля вводит пошлину 25% в отношении третьих стран, закупающих нефть и газ у Венесуэлы, на фоне того, что Каракас якобы скрыто посылал в США преступников.