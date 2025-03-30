США запретили Eni получать оплату через поставки нефти от PDVSA

«Eni подтверждает, что была уведомлена о том, что власти США больше не позволят, чтобы производство газа компанией (в Венесуэле — ред.) оплачивалось путем поставок нефти со стороны PDVSA. Eni продолжает прозрачное взаимодействие с властями США по этому вопросу для выявления возможностей с целью обеспечения того, чтобы не попавшие под санкции поставки газа, необходимого для населения, могли быть оплачены PDVSA. Eni всегда работает при полном соблюдении международного режима санкций», — говорится в заявлении компании.