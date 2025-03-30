Советник Трампа раскрыл, сколько США планируют получить от импортных пошлин

ВАШИНГТОН, 30 мар — РИА Новости. Американские власти рассчитывают ежегодно получать по 600 миллиардов долларов в виде импортных пошлин и за 10 лет обеспечить приток средств в бюджет в размере 6 триллионов долларов, заявил в воскресенье старший советник президента США по торговле и производству Питер Наварро.