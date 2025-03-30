Рост цен на топливо весной может ускориться, заявил эксперт

«Цены на топливо в России этой весной будут продолжать расти в соответствии с базовым прогнозом — так, чтобы по итогам года они поднялись в среднем на уровне инфляции, то есть примерно на 8%. С конца декабря прошлого года по середину марта они выросли несущественно — примерно на 1,1−1,6% в зависимости от типа топлива», — сказал собеседник агентства.