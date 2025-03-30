Посол Эквадора рассказал об экспорте бананов в Россию

Собеседник агентства отметил сокращение поставок в 2024 году на 12% в сравнении с 2023 годом. По его словам, речь идет о снижении стоимости экспорта бананов с примерно 757,8 миллиона долларов до 665,3 миллиона долларов.
«Эквадор поставляет примерно 98% всех бананов на рынке России. И в 2023 году, и в 2024 году наша доля составляла 98%. Это означает, что не наше присутствие на рынке РФ уменьшилось, а сократился сам рынок. Люди стали меньше покупать, и это отражается в виде такого снижения. Причин и факторов много. Рост цен, падение стоимости рубля, хотя сейчас она восстанавливается», — сказал при этом посол.
Он добавил, что, в соответствии с текущей ситуацией, объем поставок эквадорских бананов в Россию в 2025 году может быть сопоставим с 2024 годом, однако есть и надежда превзойти прошлогодний результат.
В феврале 2024 года Россельхознадзор, обеспокоенный ситуацией с поставками бананов из Эквадора, в которых была выявлена муха-горбатка, попросил министра сельского хозяйства и животноводства южноамериканского государства приостановить сертификацию пяти экспортеров этих фруктов.
Позже Россельхознадзор вернул право пяти компаниям из Эквадора поставлять бананы под гарантии эквадорского ведомства, прошли технические консультации. По их итогам Эквадор предоставил Россельхознадзору информацию об усилении контроля за поставщиками бананов, также ведомство получило приглашение убедиться в этом в ходе визита.