Посол Эквадора рассказал об экспорте бананов в Россию

«Эквадор поставляет примерно 98% всех бананов на рынке России. И в 2023 году, и в 2024 году наша доля составляла 98%. Это означает, что не наше присутствие на рынке РФ уменьшилось, а сократился сам рынок. Люди стали меньше покупать, и это отражается в виде такого снижения. Причин и факторов много. Рост цен, падение стоимости рубля, хотя сейчас она восстанавливается», — сказал при этом посол.