Посол Эквадора рассказал о сохранении торговли с Россией

«Сохранение торговли стало большим вызовом после начала специальной военной операции. Первым вызовом было сохранить наш экспорт, поскольку некоторые судоходные компании перестали работать из-за санкций. В этой связи мы по логистическим причинам не могли привезти наши товары. Но наши экспортеры очень ловко нашли подходящие логистические решения», — сказал собеседник агентства.
По информации, предоставленной дипломатом, за последние пять лет эквадорский экспорт в Россию сократился лишь на 0,68% в стоимости и 3,78% в объеме.
«Сохранить двустороннюю торговлю было сложно, но перейти к росту в таких условиях было куда сложнее … Россия же все равно остается для Эквадора четвертым по значимости торговым партнером по ненефтяным продуктам», — подчеркнул посол.