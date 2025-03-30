Посол Эквадора рассказал о сохранении торговли с Россией

«Сохранение торговли стало большим вызовом после начала специальной военной операции. Первым вызовом было сохранить наш экспорт, поскольку некоторые судоходные компании перестали работать из-за санкций. В этой связи мы по логистическим причинам не могли привезти наши товары. Но наши экспортеры очень ловко нашли подходящие логистические решения», — сказал собеседник агентства.