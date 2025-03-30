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Посол Эквадора рассказал о сохранении торговли с Россией

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Эквадор смог сохранить торговлю с Россией и после начала украинского конфликта, несмотря на воздействие антироссийских санкций на логистику, рассказал в интервью РИА Новости посол страны в Москве Хуан Фернандо Ольгин Флорес.

Источник: © РИА Новости

«Сохранение торговли стало большим вызовом после начала специальной военной операции. Первым вызовом было сохранить наш экспорт, поскольку некоторые судоходные компании перестали работать из-за санкций. В этой связи мы по логистическим причинам не могли привезти наши товары. Но наши экспортеры очень ловко нашли подходящие логистические решения», — сказал собеседник агентства.

По информации, предоставленной дипломатом, за последние пять лет эквадорский экспорт в Россию сократился лишь на 0,68% в стоимости и 3,78% в объеме.

«Сохранить двустороннюю торговлю было сложно, но перейти к росту в таких условиях было куда сложнее … Россия же все равно остается для Эквадора четвертым по значимости торговым партнером по ненефтяным продуктам», — подчеркнул посол.