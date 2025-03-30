Платежом закрасим: налоговики начнут взыскивать долги физлиц без суда

Завотделом финансового, налогового и бюджетного законодательства Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ (ИЗиСП) Наталья Поветкина отмечает, что судебный порядок сохраняется для сумм задолженностей, по которым налоговый орган пропустил срок принятия решения о взыскании. Кроме того, сохраняются и обязанности по уплате сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, указанных в решении о привлечении к ответственности за налоговое правонарушение. При этом минимальный размер задолженности, взыскиваемой через суд, должен быть не менее 3 тыс. рублей, если сумма меньше, то до обращения в суд может пройти три года, указывает правовед.