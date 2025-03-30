Пекин решил проверить сделку о продаже панамских портов компаниям из США

Президент США Дональд Трамп после избрания на пост президента заявил, что Вашингтон может потребовать возвращения под свой контроль Панамского канала, если текущие условия его использования не будут пересмотрены. Он указал на высокие тарифы для американских кораблей. США участвовали в строительстве канала в первой половине ХХ века, объект был передан Панаме в 1977 году и полностью перешел под контроль властей страны в 1999-м.