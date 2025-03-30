FT: крупные бренды выделяют небольшие суммы на соцсеть X

«Крупные бренды выделяют небольшие суммы из своих рекламных бюджетов на X Илона Маска, стремясь не показаться бойкотирующими социальную медиаплатформу и не быть замеченными в публичном противостоянии с ее владельцем-миллиардером», — говорится в публикации.