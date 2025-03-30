FT: крупные бренды выделяют небольшие суммы на соцсеть X

«Крупные бренды выделяют небольшие суммы из своих рекламных бюджетов на X Илона Маска, стремясь не показаться бойкотирующими социальную медиаплатформу и не быть замеченными в публичном противостоянии с ее владельцем-миллиардером», — говорится в публикации.
По данным источников газеты, компании почувствовали давление, заставившее их потратить номинальную сумму на социальную сеть X после того, как американский предприниматель занял видное место в администрации президента США Дональда Трампа.
Источники издания также рассказали, что Маск и гендиректор соцсети X Линда Яккарино поставили перед собой цель увеличить доходы от рекламы до уровня 2022 года.
X Corp. — американская компания, основанная Илоном Маском для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании — соцсети Twitter, которое и произошло. Затем был проведен ребрендинг — логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.