Без четверти январь: чистая прибыль банков сократилась на 25%

Чистая прибыль банковского сектора в феврале 2025 года сократилась на четверть по сравнению с результатами января. Она уменьшилась с 286 млрд до 214 млрд рублей. Такой результат связан со снижением чистого процентного дохода, увеличением резервов и повышением операционных трат, отмечают эксперты. К концу года коррекция прибыли, по прогнозам, составит 5−10% от рекордных значений 2024 года. Участникам рынка предстоит адаптироваться к новой реальности с более жесткими маржинальными условиями. Что будет с прибылью банков — в материале «Известий».