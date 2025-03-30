Авансовый зачет: в России зафиксирован рекордный рост зарплат

Как показал проведенный в ноябре-декабре 2024 года опрос работодателей, в прошлом году 58% компаний России подняли зарплаты своим сотрудникам, рассказала Мария Игнатова. В 33% компаний заработные платы остались без изменений и лишь в 6% уменьшились. Еще 3% респондентов затруднились ответить. Важно, что доля тех компаний, которые увеличили зарплату сотрудникам, в 2024 году ниже, чем в 2023 году, — 58% против 68%. А вот доля тех, кто зарплату понизил, выросла с 1 до 6%. Также выросла и доля тех компаний, где оплата труда осталась неизменной.