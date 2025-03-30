АТОР сообщила о росте спроса на туры во Вьетнам

«По нашим оценкам, Вьетнам точно войдет в топ-10 летних направлений. Может быть, даже займет пятое место. Мы можем говорить о взрывном спросе на это направление. Он растет не только на осень-зиму, но и даже на лето и на майские праздники», — сказала Ломидзе.