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АТОР сообщила о росте спроса на туры во Вьетнам

МУРМАНСК, 30 мар — РИА Новости. Ассоциация туроператоров России (АТОР) фиксирует взрыв спроса россиян на туры во Вьетнам — не только на осень и зиму, но и на майские праздники, и на лето, сообщила РИА Новости глава ассоциации Майя Ломидзе.

Источник: © РИА Новости

«По нашим оценкам, Вьетнам точно войдет в топ-10 летних направлений. Может быть, даже займет пятое место. Мы можем говорить о взрывном спросе на это направление. Он растет не только на осень-зиму, но и даже на лето и на майские праздники», — сказала Ломидзе.

Она пояснила, что у россиян в последние годы копился отложенный спрос на поездки в эту страну. «Наши туристы с нетерпением ждали Вьетнам. И прямые рейсы мгновенно подстегнули этот спрос. Плюс очень удачно совпало, что в это время укрепился рубль», — отметила глава ассоциации.

При этом Ломидзе подчеркнула, что усиление позиций Вьетнама не отразилось на Таиланде. «Спрос на Таиланд растет параллельно», — сказала она.