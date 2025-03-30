АТОР сообщила о росте спроса на туры во Вьетнам

«По нашим оценкам, Вьетнам точно войдет в топ-10 летних направлений. Может быть, даже займет пятое место. Мы можем говорить о взрывном спросе на это направление. Он растет не только на осень-зиму, но и даже на лето и на майские праздники», — сказала Ломидзе.
Она пояснила, что у россиян в последние годы копился отложенный спрос на поездки в эту страну. «Наши туристы с нетерпением ждали Вьетнам. И прямые рейсы мгновенно подстегнули этот спрос. Плюс очень удачно совпало, что в это время укрепился рубль», — отметила глава ассоциации.
При этом Ломидзе подчеркнула, что усиление позиций Вьетнама не отразилось на Таиланде. «Спрос на Таиланд растет параллельно», — сказала она.