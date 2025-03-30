Аналитики дали прогноз по спросу на жилье в Таиланде после землетрясения

По его словам, русскоязычные покупатели практически не попадают под риски сейсмоактивности северо-западного региона, так как большая часть спроса сосредоточена на Пхукете и Самуи. По данным Tranio, на два этих региона приходится 63 и 8% заявок от российских покупателей, соответственно. «Комплаенс, изучение отчетов регуляторов, сейсмоактивности и качества стройки — все это было и раньше, однако теперь эти аспекты будут контролироваться еще более тщательно, и теперь это станет не вторым или третьим, а первым запросом клиентов», — прогнозирует Буланов.