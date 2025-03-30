Аналитики дали прогноз по спросу на жилье в Таиланде после землетрясения

Случившееся в Таиланде землетрясение не окажет существенного влияния на спрос россиян на покупку недвижимости в этой стране. Это связано с тем, что землетрясение затронуло Бангкок, который не популярен среди россиян для покупки жилья. Такое мнение высказали «РБК-Недвижимости» представители компаний, которые специализируются на зарубежной недвижимости.
Землетрясение в Мьянме и Таиланде
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло 28 марта в Мьянме. По последним данным, в стране погибли более 1,7 тыс. человек. Толчки также ощущались в Таиланде. В Бангкоке обрушилось строящееся высотное здание, в результате чего под завалами оказались несколько десятков рабочих. 17 человек погибли, более 80 числятся пропавшими без вести. В столице Таиланда была объявлена эвакуация из высотных домов.
Бангкок потеряет часть спроса
Последствия землетрясения отразятся на рынке недвижимости Бангкока, здесь может произойти краткосрочное снижение спроса, считают эксперты. «Бангкок временно потеряет часть спроса, преимущественно китайского — для них это исторически значимый регион с высокой долей спроса. Русскоязычные клиенты традиционно обходили его стороной, здесь в основном селились цифровые кочевники и арендовали жилье», — поясняет cооснователь и управляющий партнер Tranio Михаил Буланов.
По его словам, русскоязычные покупатели практически не попадают под риски сейсмоактивности северо-западного региона, так как большая часть спроса сосредоточена на Пхукете и Самуи. По данным Tranio, на два этих региона приходится 63 и 8% заявок от российских покупателей, соответственно. «Комплаенс, изучение отчетов регуляторов, сейсмоактивности и качества стройки — все это было и раньше, однако теперь эти аспекты будут контролироваться еще более тщательно, и теперь это станет не вторым или третьим, а первым запросом клиентов», — прогнозирует Буланов.
Похожую точку зрения высказывает управляющий партнер Intermark Global Ирина Мошева. По ее мнению, землетрясение в Таиланде в среднесрочной перспективе не повлияет на российский спрос на недвижимость в стране. «Вряд ли клиенты будут замораживать сделки», — рассчитывает Мошева.
Популярный у россиян Таиланд
По данным Tranio, самой популярной страной для покупки зарубежной недвижимости по итогам первого квартала 2025 года седьмой квартал подряд стал Таиланд. На него пришлась почти треть всего спроса (31,2%) — максимальная доля за последние пять лет. По итогам 2024 года Таиланд также был самой востребованной страной у российских покупателей недвижимости за границей.
Брокеры NF Group также не прогнозируют падение спроса на недвижимость со стороны россиян в Таиланде. «Решения о покупке жилья за рубежом, особенно в таких странах, как Таиланд, принимаются с учетом множества факторов — климата, визовых программ, инфраструктуры, качества жизни и инвестиционной привлекательности. Эти критерии не меняются из-за разового природного события», — поясняет директор департамента зарубежной недвижимости NF Group Анна Ларина.
По ее словам, объекты, которые строят крупные девелоперы с международным участием, изначально проектируются с учетом сейсмической активности региона. «Это не первая подобная ситуация в стране, и девелоперы умеют уверенно работать в таких условиях. Наши партнеры и коллеги в Таиланде подтверждают, что качественно построенные современные жилые комплексы в Бангкоке не получили повреждений», — отмечает Ларина. На Пхукете, на который традиционно приходится большое количество запросов, землетрясение не ощущалось. Кроме того, на острове преимущественно представлены малоэтажные проекты, обладающие естественной устойчивостью к сейсмическим колебаниям, указывает эксперт.
В компании Nevestate допускают временное снижение спроса на недвижимость в Таиланде и ждут повышения осторожности со стороны инвесторов. «Но у россиян спрос не упадет, так как ключевые мотивы покупки (климат, стоимость жизни, визовые льготы) останутся неизменными», — считает руководитель азиатского направления Nevestate Маргарита Савкина. Это связано и с тем, что основной спрос россиян на покупку недвижимости в Таиланде сосредоточен на Пхукете, Паттайе и Самуи, которых не коснулось землетрясение.
Цунами 2004 года
Последствия нынешнего землетрясения для Таиланда не стоит сравнивать с цунами, которое произошло в 2004 году — эти два события несопоставимы в масштабах. Тогда рынок недвижимости Таиланда столкнулся с падением спроса, но быстро восстановился.
26 декабря 2004 года в Индийском океане произошло землетрясение, вызвавшее смертоносное цунами. Громадные волны обрушились на побережье Индонезии, Шри-Ланки, Таиланда, юга Индии. В результате трагедии без вести пропали и погибли 230 тыс. человек. Были разрушены целые районы.
«После цунами 2004 года спрос упал на 15−20% в первый год, особенно на прибрежную недвижимость. Однако уже к 2006−2007 годам рынок полностью восстановился благодаря масштабной модернизации систем безопасности (буйки DART, сейсмодатчики). Таиланд после 2004 года значительно улучшил системы предупреждения цунами и сейсмомониторинг», — отмечает Савкина. «Таиланд сегодня лучше подготовлен к ЧС, а инвесторы более информированы о реальных рисках (например, знают, что Пхукет защищен от землетрясений)», — добавляет эксперт.
Даже после цунами 2004 года спрос на жилье со стороны россиян восстанавливался достаточно быстро, говорит директор департамента зарубежной недвижимости NF Group. «Таиланд давно занимает лидерские позиции среди стран, популярных у российских покупателей недвижимости, и мы не видим предпосылок к существенным изменениям этого тренда», — указывает она.
Крупнейшее землетрясение, произошедшее в Турции в 2023 году, тоже не оказало существенного влияния на спрос россиян на недвижимость в этой стране. В феврале 2025 года россияне в 35-й раз подряд стали лидерами в ежемесячно составляемом рейтинге иностранных покупателей жилья в Турции. Россияне удерживают лидерство среди иностранных покупателей жилой недвижимости с апреля 2022 года.