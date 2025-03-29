Victoria’s Secret готовится вернуться в Россию

«Логотип “VS” с подписью Victoria’s Secret — регистрируется в России впервые c 2016 года. Предыдущая регистрация по 03 и 25 классу была сделана в 2016 году», — рассказала РИА Новости генеральный директор компании Онлайн Патент Алина Акиншина. Она отметила, что компания может быть обеспокоена возможностью аннулирования более «старых» товарных знаков и «защищает» их от прекращения права по неиспользованию.