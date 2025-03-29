СМИ предрекли крах виноделия в Европе из-за пошлин Трампа

Как пишет Bloomberg, штрафные санкции Трампа парализуют больную отрасль. Производители вина пребывают в растерянности, не зная, насколько негативно на них повлияют новые пошлины на самом деле и насколько возрастут их расходы. Если в их резервуарах не окажется места для нового вина, им придется нести огромные расходы на транспортировку и хранение части старого вина в другом месте.