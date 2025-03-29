Сьерра-Леоне открыта для поставок какао-бобов, заявил посол Йонгаво

«Купите землю в Сьерра-Леоне. Посадите свои собственные какао-деревья. Инвестируйте в свое собственное какао. Так что вы посадите около 2000, 3000, 4000… гектаров. А затем через три, четыре, пять лет вы начнете собирать урожай… И тогда, с этим у вас будет своя собственная ниша. Никто не будет диктовать вам, где вам нужно закупать какао-бобы», — заявил Йонгаво.