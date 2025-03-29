Сьерра-Леоне открыта для поставок какао-бобов, заявил посол Йонгаво

«Ко мне обращались несколько российских копаний с предложением закупить какао-бобы из Сьерра-Леоне. Есть компании, которые производят шоколад. Наши какао-бобы в самом деле органические. Одни из немногих в мире. В них не кладут никаких добавок или удобрений», — сказал Йонгаво в беседе с агентством.
По его словам, в настоящее время дипмиссия ждет ответа от российских партнеров.
«Я даже ездил в Сьерра-Леоне с российской компанией. Я отвез их прямо в свою деревню, потому что они хотели не только купить какао-бобы, но и приобрести землю, где они могли бы сами всё выращивать, а затем экспортировать в Россию. Так что, определенно, Сьерра-Леоне открыта для бизнеса по поставкам какао в Россию напрямую», — подчеркнул посол.
Он добавил, что российским производителям шоколада надо думать на долгосрочную перспективу.
«Купите землю в Сьерра-Леоне. Посадите свои собственные какао-деревья. Инвестируйте в свое собственное какао. Так что вы посадите около 2000, 3000, 4000… гектаров. А затем через три, четыре, пять лет вы начнете собирать урожай… И тогда, с этим у вас будет своя собственная ниша. Никто не будет диктовать вам, где вам нужно закупать какао-бобы», — заявил Йонгаво.
Посол подчеркнул, что в Сьерра-Леоне очень плодородная земля для этих целей. «Если кто-то заинтересован в этом, посольство может содействовать этому. И представить их министерству сельского хозяйства и соответствующим органам в Сьерра-Леоне», — заключил глава дипмиссии.