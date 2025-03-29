Назван среднемесячный доход служащего Банка России

«Среднемесячный доход на одного служащего в 2024 году составил 231 772 рубля (2023 год: 223 259 рублей)», — говорится в отчете.
При этом среднесписочная численность служащих Банка России за 2024 год уменьшилась на 1 460 человек (3,2%) и составила 43 770 сотрудников.
Также расходы на содержание служащих Банка России по сравнению с 2023 годом увеличились на 1,1 миллиарда рублей, или на 0,7%, из них расходы на оплату труда и другие выплаты служащим Банка России увеличились на 560 миллионов рублей, или на 0,5%, а начисления на оплату труда и на другие выплаты — на 559 миллионов рублей, или на 1,9%.