Маск продал соцсеть X своему ИИ-стартапу

После покупки соцсети Маск уволил 80% сотрудников компании, изменил систему верификации платформы, восстановил аккаунты пользователей, заблокированные за противоречивые высказывания и внес еще ряд изменений, что заставило некоторых крупных рекламодателей покинуть соцсеть. Однако в последнее время они начали возвращаться, в частности, Amazon и Apple снова реинвестируют в X. Одним из наиболее значимых факторов, повлиявших на рост оценки стоимость соцсети, CNN называет назначение Маска в администрацию президента США — он руководит Департаментом государственной эффективности (DOGE).