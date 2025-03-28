Власти вернулись к идее обязать бизнес продавать до 25% товаров на бирже

Законопроект поступал в Минэкономразвития и ФАС и был согласован, сообщили РБК в пресс-службах этих ведомств. Начало тестовых биржевых торгов, как пояснили в ФАС, возможно после утверждения и определения окончательного перечня продукции. При этом на платформах различных товарно-сырьевых бирж уже представлена широкая номенклатура товаров, которая позволяет сформировать национальные индикаторы, сообщили в службе. Идея об обязательной продажи на бирже ряда категорий товаров звучала еще в 2022 году: тогда ФАС рассчитывала, что механизм заработает с 2023-го.