В России зафиксировали миллионный рост производства пива

«Пиво — это сезонный продукт, который особенно востребован в теплые месяцы. Среднее производство в день в марте за первые 23 дня выросло более чем на 385 тыс. л по сравнению с ежедневным производством в феврале», — пояснила руководитель товарной группы «Пиво и пивные напитки» ЦРПТ Екатерина Давыдова.