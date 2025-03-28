В России опасаются отмены западных санкций, заявил Оверчук

«То же самое и с сельским хозяйством. Мы являемся крупнейшим в мире экспортером зерна. Мы поставляем зерно по всему миру… С каждым годом мы производим все больше и больше экологически чистых продуктов. Потому что в начале 2020-х годов мы провели очень успешные рыночные реформы, и они только начинают приносить результаты. И в 2022 году мы снова вложили огромные инвестиции», — рассказал Оверчук.