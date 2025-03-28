Учетный запрос: ЦБ готов дать банкам время на доработки под ННКЛ

— Клиенты этих банков либо не почувствуют изменений, либо увидят улучшения в предложении финансовых продуктов, — сказал «Известиям» эксперт. — Однако больше всего пострадают банки, которые загнали себя в ловушку ликвидности. Они используют краткосрочные сделки с другими банками или с Федеральным казначейством. Чтобы соблюсти новый норматив, их руководству потребуется пересмотреть баланс в сторону снижения объема коротких сделок и более сбалансированной диверсификации активов. Для них переход менее выгоден.