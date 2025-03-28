У трапа самолета: реконструированный аэропорт в Горно-Алтайске получил статус международного

Авиационная отрасль работает и, несмотря на ограничения, продолжает перевозить пассажиров и грузы. По данным Министерства транспорта РФ, пассажиропоток авиакомпаний страны в 2024 году вырос на 5,9% по сравнению с 2023 годом и составил 111,7 млн человек. На внутренних рейсах было перевезено 84,7 млн человек (рост на 2%), на международных рейсах — 27 млн (рост на 20,1%). Грузов и почты в прошлом году авиакомпании перевезли почти 489,4 тыс. т, что на 4,7% больше по сравнению с 2023 годом.