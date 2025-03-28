Trump Organization планирует крупные инвестиции в гольф-поля во Вьетнаме

«Trump Organization вместе со своим партнером планирует многомиллиардные инвестиции во Вьетнам», — сообщил представитель агентству Рейтер.
Он отметил, что первый проект будет запущен в мае, спустя несколько месяцев после заключения сделки.
Пресс-секретарь сообщил, что проект, включающий три поля для гольфа на 18 лунок и жилой комплекс, является крупнейшим в Восточной Азии для Trump Organization. Первые два поля должны быть введены в эксплуатацию к середине 2027 года.
Вьетнамский партнер Trump Organization, компания Kinhbac City, объявила о проекте в октябре, но о сроках его реализации ранее не сообщалось.