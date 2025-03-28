Связь из космоса: через спутник можно будет звонить с обычного смартфона

Один из специалистов по частотному планированию рассказал «Известиям», что год назад МТС уже пыталась получить частоты для сотово-спутниковой связи — 1950−1965 МГц (для передачи данных с Земли на спутники, uplink) и 2140−2155 МГц: местами этот диапазон уже используется для сотовой связи. Но такая полоса с точки зрения как международного телеком-сообщества, так и российских властей не очень подходит для подобных целей, утверждает собеседник «Известий». Например, потому, что может создавать помехи средствам связи российских силовых структур, объяснил он. В свою очередь, 1980−2010 МГц и 2170−2200 МГц («космос — Земля») уже стандартизированы международным консорциумом 3GPP для мобильной связи со спутников, добавил этот специалист.