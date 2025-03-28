Со 2 апреля начнется новая волна проверок в магазинах «Светофор»

Сеть «Светофор» сейчас насчитывает порядка 2,7 тыс магазинов в 85 регионах. Она появилась в 2009 году в Красноярске. Бизнес-модель — жесткий дискаунтер с экономией на всем: торговля с палет и небольшим ассортиментом, что обеспечивает быстрый оборот и возможность держать цены ниже, чем у конкурентов. Основателям сети Сергею Шнайдеру, его брату Андрею, а также их родителям Ивану и Валентине принадлежат доли в десятках юрлиц, которые занимаются развитием ретейлера. В 2021-м семья впервые вошла в рейтинг самых богатых бизнесменов России по версии Forbes с оценкой состояния $650 млн. Сейчас состояние Сергея Шнайдера уже достигло $1,4 млрд.