Со 2 апреля начнется новая волна проверок в магазинах «Светофор»

Со 2 по 16 апреля пройдет очередная проверка Россельхознадзора, которая коснется всех торговых точек сети «Светофор» в Москве и Московской области. Об этом в интервью РБК рассказала Елена Захаренко, глава сети дискаунтеров в Центральном федеральном округе.
Сеть «Светофор» сейчас насчитывает порядка 2,7 тыс магазинов в 85 регионах. Она появилась в 2009 году в Красноярске. Бизнес-модель — жесткий дискаунтер с экономией на всем: торговля с палет и небольшим ассортиментом, что обеспечивает быстрый оборот и возможность держать цены ниже, чем у конкурентов. Основателям сети Сергею Шнайдеру, его брату Андрею, а также их родителям Ивану и Валентине принадлежат доли в десятках юрлиц, которые занимаются развитием ретейлера. В 2021-м семья впервые вошла в рейтинг самых богатых бизнесменов России по версии Forbes с оценкой состояния $650 млн. Сейчас состояние Сергея Шнайдера уже достигло $1,4 млрд.
С декабря 2024 по весну 2025 года в сети «Светофор» прошли проверки по всех ее магазинах по стране. По итогам в торговых точках были обнаружены грубые нарушения требований техрегламентов и ветеринарного законодательства, сообщал Россельхознадзор. Больше всего несоответствий выявили по результатам проверки молочной и мясной продукции на полках магазинов. «Многочисленные выявления несоответствий в реализуемых товарах подтверждают предположение Россельхознадзора о том, что магазины торговой сети “Светофор” являются в России площадкой для сбыта фальсифицированной продукции», — указывало ведомство.
Наряду с Россельхознадзором проверку «Светофора» организовал и Роспотребнадзор. Ревизии проводились с 10 по 30 января и затронули 1485 торговых точек ретейлера. По итогам было составлено 2,7 тыс. протоколов об административном правонарушении, наложено штрафов на сумму более 1,2 млн руб.
Как рассказала Захаренко, по итогам зимних проверок была остановлена работа 76 магазинов, «больше всего пострадала сама Москва». На текущий момент по-прежнему закрыты 20 торговых точек. «В общей массе действующих магазинов количество закрытых торговых точек никак не сказывается на стабильности положения компании на рынке. И те потери, которые есть, также не влияют на жизнедеятельность», — рассказывает она.
По словам топ-менеджера, ситуацией с закрытием пытались воспользоваться конкуренты: «В некоторых регионах у нас бывали ситуации, когда конкуренты обращались к собственникам наших помещений, говорили, что у них есть достоверная информация с самого верха, что “Светофоры” скоро закроются. И предлагали заключить с ними договоры аренды на наши помещения. Мы сообщили арендодателям, что компания продолжает работать в прежнем режиме и выполнять свои обязательства».
Проверки в сети проходят теперь практически регулярно: «В некоторых регионах и Роспотребнадзор, и Россельхознадзор начали заходить с проверками по второму, третьему и даже четвертому кругу».
РБК направил запрос в Россельхознадзор.