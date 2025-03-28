Сийярто рассказал, сколько газа планирует получить Венгрия из России

«Если я считаю по нынешнему среднесуточному объему более 20 миллионов кубометров, то по трубопроводу “Турецкий поток” (за 2025 год — ред.) будет где-то от 7,5 до 8 миллиардов кубометров, это означает, что мы очень близки к использованию 100 процентов пропускной способности этого газопровода», — сказал Сийярто.