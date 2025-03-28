Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сийярто рассказал, сколько газа планирует получить Венгрия из России

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Венгрия планирует получить в 2025 году 7,5−8 миллиардов кубометров газа из РФ по «Турецкому потоку», что составляет почти полную мощность газопровода, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

«Если я считаю по нынешнему среднесуточному объему более 20 миллионов кубометров, то по трубопроводу “Турецкий поток” (за 2025 год — ред.) будет где-то от 7,5 до 8 миллиардов кубометров, это означает, что мы очень близки к использованию 100 процентов пропускной способности этого газопровода», — сказал Сийярто.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия в 2024 году поставила в Венгрию рекордные 8,6 миллиарда кубометров газа, а за январь-февраль 2025 года поставки составили 1,18 миллиарда кубометров.