Сийярто рассказал, куда MOL будет инвестировать прибыль

«Наше энергетическое сотрудничество (с Россией — ред.) было действительно замечательным до сих пор. Но это было в основном связано с тем, чтобы быть потребителем российских энергоносителей за одним лишь исключением, а именно — с деятельностью MOL в рамках BaiTex, где у MOL есть контрольный пакет акций, а у турецкой государственной нефтяной компании TPAO — миноритарные акции. Этот проект приносит прибыль», — сказал Сийярто.
«Так что совместное предприятие получает прибыль в России, и они хотели бы реинвестировать ее здесь. Они хотели бы войти в новые проекты здесь, и они ищут возможность инвестировать в геологоразведку здесь, в России», — указал министр.
Глава венгерского МИД уточнил, что предприятие MOL заинтересовано в инвестициях в разведку российских месторождений нефти и газа.
В ходе визита в Москву Сийярто заявлял, что венгерская нефтегазовая компания MOL успешно действует в России и возможно расширение ее роли на российском рынке.