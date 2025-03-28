Сийярто рассказал, куда MOL будет инвестировать прибыль

«Наше энергетическое сотрудничество (с Россией — ред.) было действительно замечательным до сих пор. Но это было в основном связано с тем, чтобы быть потребителем российских энергоносителей за одним лишь исключением, а именно — с деятельностью MOL в рамках BaiTex, где у MOL есть контрольный пакет акций, а у турецкой государственной нефтяной компании TPAO — миноритарные акции. Этот проект приносит прибыль», — сказал Сийярто.