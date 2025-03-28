Российский рынок акций, «Русагро» и дивиденды «Мать и дитя»: дайджест

Краткосрочная техническая картина на рынке акций остается мрачной, считает Михаил Зельцер. Важная поддержка 3200 пунктов по индексу Мосбиржи позади, и опорные 3100 пунктов удержать не удалось. По мнению эксперта, активные трейдеры и инвесторы, прежде чем вновь покупать, будут ждать более явных сигналов с внешнего контура. В перспективе и геополитический, и монетарный факторы обеспечат рынку рост до фундаментально справедливых уровней — целевой уровень по индексу Мосбиржи на конец года составляет 3600 пунктов, сообщил эксперт «БКС Мир инвестиций».