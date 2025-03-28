Российский рынок акций, «Русагро» и дивиденды «Мать и дитя»: дайджест

Индекс Мосбиржи
Рынок акций в четверг, 27 марта, открылся небольшим снижением, которое продолжалось большую часть дня. В ходе основных торгов индекс Мосбиржи (IMOEX) опустился ниже 3100 пунктов впервые с 12 февраля. По итогам основных торгов индекс Мосбиржи (IMOEX) снизился на 1,98%, до 3083,99 пункта, индекс РТС потерял 1,55% и опустился до 1158,86 пункта.
Вероятно, фиксация прибыли на рынке наблюдалась на фоне снижения геополитического оптимизма, который царил ранее, рассказали в компании «Солид». Следующий раунд переговоров ожидается в апреле и до этого времени ждать громких позитивных заявлений не приходится. Корпоративные судебные процессы также не добавляют настроения инвесторам.
Кроме того, инфляция в России замедляется недостаточно быстро, а риторика регулятора по-прежнему жесткая, рассказал эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. В результате негативное влияние на рынок могло оказать некоторое разочарование и от монетарного фактора.
На вечерней сессии распродажи на рынке продолжились. Индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на утренней и вечерней сессии, к концу торгов опустился на 2,22% по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня — до 3066,28 пункта.
На утренних торгах в пятницу, 28 марта, индекс IMOEX2 показывал снижение на 0,6% — до уровня 3047 пунктов по состоянию на 8:40 мск.
Краткосрочная техническая картина на рынке акций остается мрачной, считает Михаил Зельцер. Важная поддержка 3200 пунктов по индексу Мосбиржи позади, и опорные 3100 пунктов удержать не удалось. По мнению эксперта, активные трейдеры и инвесторы, прежде чем вновь покупать, будут ждать более явных сигналов с внешнего контура. В перспективе и геополитический, и монетарный факторы обеспечат рынку рост до фундаментально справедливых уровней — целевой уровень по индексу Мосбиржи на конец года составляет 3600 пунктов, сообщил эксперт «БКС Мир инвестиций».
Индекс Мосбиржи вышел вниз из боковика, в котором находился полтора месяца, отметил руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиции» Василий Карпунин. Индекс приближается к тем уровням, которые были до февральского ралли из-за телефонных переговоров президентов РФ и США. По Ближайшие ориентиры для остановки падения сместились в район 2980−3010 пунктов.
Акции «Русагро»
По итогам торгов в четверг, 27 марта, котировки «Русагро» упали на 8,74%, до ₽166,1, а за два дня компания потеряла 26,6% капитализации. Объем торгов (без учета РЕПО) в четверг достиг ₽14,24 млрд — по этому показателю бумаги вышли в топ-3 на рынке, обратил внимание руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин.
Инвесторы распродавали акции после новостей о задержании и затем аресте основателя «Русагро», бывшего сенатора от Белгородской области Вадима Мошковича. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотребление полномочиями. Потерпевшей стороной по уголовному делу признан основатель холдинга «Солнечные продукты» Вадим Буров, ущерб он оценивает в десятки миллиардов рублей, передает ТАСС.
По мнению аналитиков компании «Солид», сценарии будущего акций «Русагро» варьируются от резкого восстановления, если обвинения окажутся безосновательными, до дальнейшего падения в случае пересмотра сделок M&A в ущерб компании.
В Freedom Finance Global снизили целевую цену акций «Русагро» на 12 месяцев с ₽220 до ₽180, аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова не исключила дальнейшего пересмотра по мере поступающей информации.
Некоторые другие инвестдома, в том числе SberCIB, «Финам» и «Синара», отозвали прогнозы по акциям компании. В SberCIB считают, что задержание крупного мажоритарного акционера может иметь последствия для компании, но оценить их аналитики пока не могут.
Дивиденды «Мать и дитя»
В пятницу, 28 марта, совет директоров «МД Медикал Груп», которая управляет сетью частных медицинских клиник «Мать и дитя», обсудит выплату дивидендов за четвертый квартал. За третий квартал акционеры получили по ₽20 на акцию, что на момент объявления о выплате давало 2,25% дивдоходности.
Аналитики «Т-Инвестиций» в феврале отмечали, что на конец 2024 года на счетах компании накопилось более ₽6 млрд денежных средств, что позволяет ей выплатить дивиденды по итогам 2024 года. По оценкам аналитиков, инвесторы могут получить по ₽19 на акцию, что по текущим ценам дает 1,4% дивдоходности.
По оценкам аналитиков проекта Market Power, за четвертый квартал 2024 года и первую половину 2025 года компания суммарно может заплатить дивиденды с доходностью 3−4%.
«На фоне возможного возвращения конкурента — “ЕвроМедЦентра”- к выплате дивидендов, доходность которых может быть двузначной, акции MDMG могут не обогнать широкий рынок, как в прошлом году, когда “Мать и дитя” принесла своим акционерам 55% доходности», — предупредили аналитики.
Курсы валют
Публикуем наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:40 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК.
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Камкомбанк (ст. м. «Серпуховская»): купить доллары можно по ₽85,43, продать — по ₽84.9;
- Сбербанк (ст. м. «Площадь Ильича», «Римская»): купить доллары можно по ₽85,8, продать — по ₽79,8.
Самые дешевые евро:
- Камкомбанк (ст. м. «Деловой центр»): купить евро можно по ₽92,86, продать — по ₽92;
- Ак Барс Банк: (ст. м. «Сухаревская»): купить евро можно по ₽92,9, продать — по ₽91,43.
Корпоративные события
«ЭЛ5-Энерго»: финансовые результаты по МСФО за 2024 год.
Другие важные события
ЦБ может опубликовать годовой отчет за 2024 год.
Великобритания: ВВП, квартал — 10:00 мск.
США: ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE) за февраль — 15:30 мск.
США: инфляционные ожидания от Мичиганского университета — 17:00 мск.
США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 20:00 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 3083,99 (-1,98%).
Индекс РТС: 1158,86 (-1,55%).
S&P 500: 5693,31 (-0,33%).
Dow Jones Industrial Average: 42 299,70 (-0,37%).
NASDAQ Composite: 17 804,03 (-0,53%).