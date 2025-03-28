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Россия является четвертой страной мира по объему экономики, заявил Путин

МУРМАНСК, 28 мар — РИА Новости. Россия входит в четверку мира по объему экономики, по паритету покупательной способности, недружественные страны находятся ниже, заявил президент РФ Владимир Путин.

Источник: © РИА Новости

«Россия является четвертой страной в мире по объему экономики, по паритету покупательной способности. На первом месте — Китай, потом США, потом Индия, потом Россия. И все остальные, включая Японию, ФРГ и так далее — все ниже», — сказал Путин.