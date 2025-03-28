Продавцы Wildberries смогут бессрочно запрещать участие товаров в акциях

В феврале ведомство предписало Wildberries и Ozon создать условия, при которых скидки на товары будут возможны только при согласии продавца. Обе компании пообещали изучить обращение регулятора и внимательно отнестись к его требованиям.
«Вайлдберриз» проинформировал продавцов об изменении механизма участия в автоакциях. Маркетплейс разместил информацию о доработке личного кабинета предпринимателей. С 9 апреля 2025 года продавцы смогут разрешить либо установить бессрочный запрет на автоматическое добавление товаров в акции. Для этого в личном кабинете необходимо будет сделать соответствующую отметку в настройках. При этом предприниматели смогут выбрать срок действия блокировки — 7, 30 дней или бессрочно", — говорится в сообщении ФАС.
Уточняется, что сейчас ведомство ожидает от маркетплейса подтверждающую информацию о завершении технических работ по созданию добровольного и прозрачного механизма участия продавцов в акциях и доработке оферты для продавцов. Затем все предоставленные сведения будут проанализированы, ФАС проконтролирует исполнение предупреждения в полном объеме в установленный срок.
Как прокомментировали в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ, функция блокировки участия товаров в акциях появилась в сентябре 2024 года, однако она действовала 30 дней — после этого настройки необходимо было обновить. При выборе бессрочной блокировки система не будет автоматически применять скидки по автоакциям к этим товарам до тех пор, пока сам продавец не снимет ограничение.
«Указанное изменение позволит продавцам ограничить участие отдельной продукции или всех своих товаров в акционных предложениях, если они считают, что это не соответствует их стратегии продаж. При этом возможность вручную участвовать в акциях по-прежнему сохраняется — если условия окажутся выгодными, продавец сможет подключиться к акции в любой момент. …О соответствующих изменениях продавцы будут дополнительно уведомлены, как только новый функционал станет им доступен», — добавили в компании.