Продавцы Wildberries смогут бессрочно запрещать участие товаров в акциях

Как прокомментировали в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ, функция блокировки участия товаров в акциях появилась в сентябре 2024 года, однако она действовала 30 дней — после этого настройки необходимо было обновить. При выборе бессрочной блокировки система не будет автоматически применять скидки по автоакциям к этим товарам до тех пор, пока сам продавец не снимет ограничение.