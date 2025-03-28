Назван уровень цен на жилье в городах с семейной ипотекой на вторичку

В отдельных локациях, входящих в программу семейной ипотеки на вторичное жилье, цена «квадрата» значительно превышает цену по региону в среднем, уточнили аналитики. Например, в туристическом Геленджике 1 кв. м готового жилья стоит в около 250 тыс. руб., в то время как в среднем по всему Краснодарскому краю цена составляет 201 тыс. руб., говорится в исследовании.