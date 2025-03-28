Назван уровень цен на жилье в городах с семейной ипотекой на вторичку

В российских городах, где с 1 апреля 2025 года будет действовать семейная ипотека на вторичное жилье, квадратный метр в среднем на 30% дешевле, чем по региону в целом. Об этом редакции сообщили аналитики сервиса «Яндекс Недвижимость».
В Свердловской, Калининградской, Иркутской, Вологодской и Костромской областях разница еще больше: готовое жилье в городах — участниках программы почти вдвое дешевле среднего по региону, уточнили аналитики.
Дешевле всего квадратный метр на вторичке, по данным «Яндекс Недвижимости», в Костромской, Вологодской, Рязанской и Брянской областях. Здесь в городах, на которые распространяется программа, его стоимость в среднем не превышает 50 тыс. руб.
Самое дорогое готовое жилье продается в городах Краснодарского края, Ямало-Ненецкого автономного округа и Нижегородской области: стоимость квадратного метра в среднем в городах — участниках программы выше 100 тыс. руб.
В отдельных локациях, входящих в программу семейной ипотеки на вторичное жилье, цена «квадрата» значительно превышает цену по региону в среднем, уточнили аналитики. Например, в туристическом Геленджике 1 кв. м готового жилья стоит в около 250 тыс. руб., в то время как в среднем по всему Краснодарскому краю цена составляет 201 тыс. руб., говорится в исследовании.
Как распространение семейной ипотеки на вторичку повлияет на цены на жилье.
Евгений Белокуров, коммерческий директор сервиса «Яндекс Недвижимость»:
— Маловероятно, что семейная ипотека на вторичное жилье приведет к общему росту цен на рынке недвижимости в России. Однако эта мера может оказать влияние на стоимость жилья в отдельных городах.
Например, в популярных туристических направлениях, таких как Геленджик, Туапсе и Темрюк, спрос на недвижимость со стороны семей из других регионов может увеличиться, так как покупка квартиры теперь может рассматриваться как альтернатива приобретению дачи или другого жилья для летнего отдыха детей.
С 1 апреля 2025 года некоторые россияне получат право приобретать жилье на вторичном рынке по программе семейной ипотеки под 6% годовых. Подробнее о том, как это нововведение отразится на ценах на недвижимость в городах, которые подпали под действие программы (всего 901 город), читайте в материале «РБК-Недвижимости».