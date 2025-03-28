Назван топ-10 стран, популярных у россиян для покупки жилья в 2025 году

«В первом квартале 2025 года Таиланд как никогда прежде популярен у русскоязычных инвесторов — его доля в суммарном спросе на зарубежную недвижимость достигла максимума за последние пять лет», — рассказали в Tranio. Для сравнения, в первых кварталах 2021 и 2022 годов на Таиланд приходилось около 5% заявок. Но потом доля страны стала расти и в первом квартале 2023 года уже составила 12,3%, а за тот же период 2024 года — 22,1%, привели данные в компании. Первую строчку Таиланд занимает уже семь кварталов подряд — с третьего квартала 2023 года, отметили в аналитики.