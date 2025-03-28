Назван топ-10 стран, популярных у россиян для покупки жилья в 2025 году

Самой популярной страной для покупки зарубежной недвижимости по итогам первого квартала 2025 года седьмой квартал подряд стал Таиланд. На него пришлась почти треть всего спроса (31,2%) — максимальная доля за последние пять лет. Такие данные «РБК-Недвижимости» предоставили аналитики международной брокерской компании Tranio.
Как считали
В подсчетах учитывались запросы, которые поступили в компанию от россиян на покупку недвижимости за рубежом в первом квартале этого года (представители компании работают в 70 странах мира).
«В первом квартале 2025 года Таиланд как никогда прежде популярен у русскоязычных инвесторов — его доля в суммарном спросе на зарубежную недвижимость достигла максимума за последние пять лет», — рассказали в Tranio. Для сравнения, в первых кварталах 2021 и 2022 годов на Таиланд приходилось около 5% заявок. Но потом доля страны стала расти и в первом квартале 2023 года уже составила 12,3%, а за тот же период 2024 года — 22,1%, привели данные в компании. Первую строчку Таиланд занимает уже семь кварталов подряд — с третьего квартала 2023 года, отметили в аналитики.
По итогам 2024 года Таиланд также был самой востребованной страной у российских покупателей недвижимости за границей. Брокеры отмечают заметный рост спроса к недвижимости в этой стране и в 2025 году. По данным Tranio, число заявок на покупку недвижимости в Таиланде в первом квартале 2025 года увеличилось на 41% относительно аналогичного периода прошлого года. Наибольший рост спроса продемонстрировал Бангкок — число сделок россиян увеличилось в пять раз. Второй по темпам роста стала Паттайя, показавшая прирост на 48% новых заявок.
На втором месте по спросу россиян на зарубежную недвижимость по итогам первого квартала оказались ОАЭ. На Эмираты пришелся почти каждый десятый запрос (10,7%) на покупку недвижимости за границей со стороны россиян. Однако относительно аналогичного периода 2024 года спрос на недвижимость ОАЭ снизился на 6%. В то же время аналитики отмечают, что темпы снижения замедлились — по итогам 2024 года спрос на недвижимость в ОАЭ сократился на 21%.
Тройку лидеров по спросу на зарубежную недвижимость замыкает Турция, на которую в первом квартале 2025 года пришлось 7,6% заявок. Для сравнения, по итогам 2024 года Турция была в списке предпочтений россиян только седьмой. Однако в годовом выражении спрос на покупку турецкой недвижимости снизился на 10%. Сами россияне в феврале 2025 года в 35-й раз подряд стали лидерами в ежемесячно составляемом рейтинге иностранных покупателей жилья в Турции. Россияне удерживают лидерство среди иностранных покупателей жилой недвижимости с апреля 2022 года.
На четвертой строчке с небольшим отрывом оказалась Испания с долей спроса в 7%. При этом спрос на покупку недвижимости в Испании в годовом выражении сократился на 26%. Такое влияние оказал рекордный рост цен на недвижимость в стране и закрытие программы ВНЖ.
Пятерку стран-лидеров также с небольшим отрывом замыкает Кипр. По итогам первого квартала 2025 года на него пришлось 6,9% заявок. При этом в отличие от Испании спрос на недвижимость Кипра в годовом выражении увеличился на 16%. Выгодные налоговые условия, льготы для технологических отраслей, простой ПМЖ — факторы, которые формируют устойчивый спрос на недвижимость и корпоративную инфраструктуру, пояснили в Tranio.
США вернулись в топ-10
В топ-10 стран для покупки недвижимости за границей среди россиян в первом квартале 2025 года также вошли Индонезия (6,4%), Франция (5,8%), Греция (4,5%), США (3,9%) и Черногория (2,8%).
«В последний раз США входили в первую десятку популярных направлений в первом квартале 2021 года, занимая второе место с долей спроса 9,12%. Сегодня они вернулись на девятое место с 3,9%, тогда как в 2023—2024 годах их доля в заявках составляла всего 1,5−1,9%», — пояснили в Tranio, связав это с общей стабилизацией интереса россиян к зарубежной недвижимости и диверсификацией интересов.
По данным аналитиков, в целом спрос на покупку недвижимости за границей по итогам первого квартала 2025 года в годовом выражении увеличился почти на 16%, но на 5,3% уменьшился к четвертому кварталу 2024 года. Одновременно снизился интерес к программам ВНЖ и гражданства. По данным брокеров, в первом квартале 2025 года лишь 13% покупателей преследовали такие цели. Годом ранее доля таких покупателей составляла 21%, а в 2023 году, на пике популярности, — 30%.
Покупатели из регионов активнее приобретают жилье за границей
По данным Tranio, в первом квартале 2025 года традиционно недвижимость за границей особенно активно искали жители Москвы — на них пришлось 35,1% заявок. При этом относительно аналогичного квартала 2025 года их доля снизилась на 6,1 п.п. На втором месте оказались жители Санкт-Петербурга (11,8%).
При этом жители регионов стали активнее искать недвижимость за границей. Согласно исследованию, доля покупателей из нестоличных регионов России достигла максимума за пять лет и закрепила тренд, наметившийся по итогам 2024 года. В первом квартале 2025 года более половины заявок на покупку недвижимости за рубежом поступило от клиентов за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. «Раньше две столицы стабильно доминировали в структуре спроса, теперь же их доля год к году снижается», — отметили брокеры.
В топ-5 самых активных покупателей за границей попали жители Красноярского края (9,5% спроса), Краснодарского края (5,2%) и Татарстана (5,2%).