Налететь на тариф: инфляция в США вырастет вдвое из-за новых пошлин Трампа

Также с февраля действуют взаимные меры между КНР и США на продукцию — сначала Вашингтон ввел тарифы в 10% против продукции Пекина, а он, в свою очередь, отреагировал 15-процентными тарифами на американские уголь и сжиженный природный газ, а также пошлинами в 10% на нефть и сельскохозяйственное оборудование. Позже, в марте, США объявили о дополнительных 10-процентных надбавках на тот же перечень продукции — в ответ на это КНР ввела пошлины в размере 15% на американскую курицу, пшеницу, кукурузу и хлопок, а также надбавку в 10% на соевые бобы, свинину, говядину.